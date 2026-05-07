السفينة السياحية التي تعاني من تفشي فيروس هانتا تتجه إلى جزر الكناري بعد إجلاء 3 أشخاص

قالت منظمة الصحة العالمية إن مريضين مصابين بفيروس هانتا، وشخصا ثالثا يُشتبه في إصابته بالفيروس، تم إجلاؤهم اليوم الأربعاء من سفينة سياحية كانت في بؤرة تفتش مميت للمرض.

وغادرت السفينة بعد ذلك جزر كيب فيردي وعلى متنها ما يقرب من 150 شخصا، حيث تم عزلهم في كبائنهم، واتجهت إلى جزر الكناري الإسبانية.

وأظهرت لقطات مصورة لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) عمالا صحيين يرتدون أجهزة واقية وهم يقومون بإجلاء ثلاثة مرضى، من بينهم طبيب السفينة البريطاني.

ووصل مريضان إلى مطار أمستردام مساء اليوم الأربعاء، وتم نقلهما إلى مستشفيين منفصلين.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة ثلاثة أشخاص، فيما بقيت جثة واحدة على متن السفينة. ومن بين ثماني حالات مسجلة، تأكد إصابة خمس حالات بالفيروس عبر الفحوصات المخبرية.

ويحاول مسؤولو الصحة في أوروبا وأفريقيا تحديد الأشخاص الذين ربما كانوا على اتصال بآخرين غادروا السفينة في وقت سابق، والتي أبحرت في أول أبريل من أمريكا الجنوبية متجهة إلى محطات في القارة القطبية الجنوبية وعدة جزر نائية في المحيط الأطلسي.