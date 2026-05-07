الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الضربات الإسرائيلية إلى 2715 شهيدا منذ مطلع مارس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة ضحايا الضربات الإسرائيلية على لبنان ارتفعت إلى 2715 شهيدا منذ الثاني من مارس الماضي.

كما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة في بيان مساء الأربعاء ارتفاع عدد جرحى تلك الضربات إلى 8353 .