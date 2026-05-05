سوريا تعلن إحباط مخطط إرهابي واسع استهدف استقرار البلاد

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الثلاثاء، إحباط "مخطط إرهابي واسع كان يستهدف زعزعة استقرار البلاد".

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصدر بالوزارة لم تسمه، قوله: "إحباط مخطط إرهابي واسع، وتفكيك خلية كانت تستهدف زعزعة استقرار البلاد".

وبيّن المصدر، أن إحباط المخطط "جرى عبر تنفيذ عملية في عدة محافظات (لم يحددها)، ضمن حملة أمنية متزامنة".

وأشار إلى "إلقاء القبض على جميع عناصر الخلية (لم يذكر عددهم)، وضبط أسلحة بحوزتهم".

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها، ضمن خططها للتعافي من تداعيات الحرب المدمرة، وإعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار، والنهوض بالبلاد.

وفي 8 ديسمبر 2024، أطاح الثوار السوريون بنظام بشار الأسد (2000-2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ الأسد (1971-2000).