تفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات تنشط بتونس

أعلنت السلطات الأمنية في تونس، اليوم الثلاثاء، تفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات وإيقاف 67 شخصا وإدراج العشرات في التفتيش في عملية أمنية شملت العاصمة وست ولايات.

وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني إن تفكيك الشبكة يأتي ضمن حرب مفتوحة على شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وبعد عملية دقيقة ومعقدة من بينها تعقب لمسارات التمويل وغسل الأموال، بما في ذلك استخدام العملات الرقمية المشفرة.

وبحسب المعلومات التي كشفت عنها إدارة الحرس الوطني اليوم، امتدت العملية على مدى 10 أشهر من العمل الاستخباراتي والميداني المتواصل، وشملت العملية الأمنية العاصمة والمدن المجاورة لها وست ولايات، وهي سوسة والمنستير والقيروان وجندوبة وقفصة والقصرين.

وأوقفت السلطات حتى الآن 67 عنصرا، بين تونسيين وأجانب، مع إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد 62 شخصا وإدراج 29 آخرين في التفتيش.

كما ضبطت السلطات أكثر من 106 كيلوجراما من مخدر القنب الهندي ومبالغ مالية تقدر بأكثر من 500 ألف دولار أمريكي ومصوغ بقيمة تناهز 214 ألف دولار.

وصادرت قوات الأمن 26 وسيلة نقل استخدمت في عمليات التهريب أو متأتية من عائدات غير مشروعة، وتحرير قرابة 20 محضرا في جرائم مخدرات وجرائم مالية.

ويجري ضبط شحنات مخدرات بشكل متواتر في الموانئ التونسية وفي المعابر الحدودية فيما تكافح أجهزة الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة في تعقب شبكات الترويج المنتشرة في الأحياء الشعبية ونوادي الترفيه الليلية وحول المؤسسات التعليمية.

ويقبع في السجون التونسية حوالي عشرة آلاف سجين ملاحق في قضايا المخدرات، بحسب ما صرحت به وزيرة العدل ليلى جفال في وقت سابق من العام الجاري، أي ما يعادل حوالي ثلث إجمالي عدد السجناء الموقوفين.