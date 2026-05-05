محمد بن زايد في ذكرى توحيد القوات المسلحة الإماراتية: نتعامل بحسم مع أي تهديد

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات أن بلاده تسعى منذ قيامها إلى الازدهار والنماء لشعبها وشعوب العالم، لكنها في الوقت نفسه تتعامل بحسم وقوة مع أي تهديد لسيادتها وأمنها وسلامة شعبها والمقيمين على أرضها.

وقال الشيخ محمد بن زايد في كلمته بمناسبة الذكرى الـ 50 لتوحيد القوات المسلحة: "نحتفي اليوم بمحطة تاريخية فارقة، متمثلة في قرار توحيد قواتنا المسلحة الذي يعبر عن بُعد نظر الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد وإخوانه الحكام، رحمهم الله، وحكمتهم ورؤيتهم الثاقبة".

وأضاف أن الدولة قادرة بكفاءة جيشها وتماسك مجتمعها وقوة نموذجها على رد أي اعتداء ومواجهة أي تهديد ومواصلة السير إلى الأمام.

وتابع: "بناء قدراتنا الدفاعية سيظل هدفاً إستراتيجياً رئيسياً ضمن الرؤية التنموية الشاملة والمستدامة لدولة الإمارات، حتى تبقى قواتنا المسلحة كما كانت دائماً درعاً يحمي وسيفاً يردع وسياجاً يصون مسيرتنا نحو المستقبل".



واستكمل: "نحتفي بهذه الذكرى الوطنية المجيدة في أجواء من الفخر الوطني بعد أن سطرت قواتنا المسلحة ملحمة وطنية رائعة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمواقع المدنية، وتعاملت معها بشجاعة وكفاءة واقتدار".

وقال بن زايد: "أبنائي وبناتي منتسبي القوات المسلحة الباسلة.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. بارك الله فيكم وفي جهودكم المخلصة في الدفاع عن الوطن وأمن مواطنيه والمقيمين فيه".