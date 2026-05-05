حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، في اللقاء المثير الذي جمعهما على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، لحساب الجولة السادسة من مجموعة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

هذا التعادل جاء بمثابة "هدية ثمينة" لنادي الزمالك، الذي نجح في الانفراد بصدارة جدول الترتيب مستغلًا تعثر بيراميدز؛ حيث رفع الزمالك رصيده إلى 53 نقطة بعد فوزه على سموحة، ليوسع الفارق إلى نقطتين بعد أن كان الفريقان متساويين قبل انطلاق هذه الجولة.

شهدت بداية اللقاء ندية كبيرة، حيث ألغى الحكم محمود بسيوني هدفًا لصالح بيراميدز في الدقيقة 21 أحرزه المهاجم فيستون مايلي بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 31، نجح سيراميكا كليوباترا في افتتاح التسجيل عن طريق محمد رضا بوبو، بعد هجمة منظمة قادها أيمن سعد "موكا" من الجبهة اليمنى، مرسلًا عرضية أرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، سددها بوبا مباشرة في الزاوية اليسرى لمرمى بيراميدز.

ولم يتأخر رد بيراميدز؛ إذ نجح في إدراك التعادل سريعًا في الدقيقة 37 بواسطة ناصر ماهر، بعد تمريرة طولية داخل منطقة الجزاء هيأها فيستون مايلي ببراعة، ليسددها ماهر بقوة داخل الشباك، لينتهي الشوط الأول بأداء متكافئ ونتيجة 1-1.

ومع انطلاق الشوط الثاني، تبادل الفريقان السيطرة والمحاولات الهجومية لتسجيل هدف التقدم وخطف نقاط المباراة الثلاث.

كثف بيراميدز من ضغطه الهجومي في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، وشكل خطورة حقيقية على مرمى سيراميكا، إلا أن الاستبسال الدفاعي للاعبي سيراميكا كليوباترا ومن خلفهم حارس المرمى حال دون اهتزاز الشباك، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد بيراميدز إلى 51 نقطة ليبقى في المركز الثاني، بينما رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 44 نقطة مستقرًا في المركز الرابع بجدول مسابقة مجموعة التتويج.