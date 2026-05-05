الأهلي يفوز على إنبي بثلاثية ويتمسك بآماله في المنافسة على الدوري

حقق النادي الأهلي انتصارًا كبيرًا على حساب ضيفه نادي إنبي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة وقبل الأخيرة من مجموعة حسم اللقب في الدور الثاني من البطولة.

تقدم الأهلي بالهدف الأول عن طريق حسين الشحات في الدقيقة 7 بعد توغل من جهة اليسار وتصويبة مخادعة في سقف المرمى، فيما أضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 21، سددها قوية على يمين حارس المرمى، وفي الدقيقة 47 سجل أشرف بن شرقي الهدف الثالث من تصويبة مميزة من على حدود منطقة الجزاء.

وشهدت الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في الشوط الأول، الدقيقة 45+7، هدف ملغي لصالح إنبي عن طريق كهربا بسبب التسلل.

وتلقى الأهلي ضربة خلال الشوط الأول بعدما تعرض أحمد رمضان بيكهام لإصابة عضلية، ليغادر الملعب في الدقيقة 25، وشارك بدلًا منه محمد هاني.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في الشوط الثاني 90+2، تعرض إمام عاشور لإصابة قوية خلال محاولته للحاق بكرة طويلة، وغادر الملعب على عربة نقل اللاعبين باكيًا.

في سياق متصل تعادل سيراميكا أمام بيراميدز بنتيجة 1-1 في ملعب هيئة قناة السويس، فيما فاز الزمالك على سموحة بنتيجة 0-1، في ملعب برج العرب.

وبهذه النتائج، يستمر نادي الزمالك في صدارة جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطتين أمام بيراميدز الوصيف برصيد 51، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.