الزمالك يفوز على سموحة ويقترب خطوة من التتويج بلقب الدوري الممتاز

اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا ثمينًا أمام سموحة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مجموعة التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز 2025-2026.

وشهدت الدقائق الأولى من اللقاء إهدار صامويل أمادي فرصة هدف محقق لصالح سموحة في الدقيقة الثامنة، بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة بيمناه مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 22، واصل سموحة محاولاته الهجومية عبر تسديدة قوية من خالد الغندور من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار المرمى.

ورد الزمالك في الدقيقة 29 بتسديدة قوية من محمد شحاتة من خارج المنطقة، تألق في التصدي لها أحمد ميهوب حارس سموحة.

ورغم محاولات الفريقين خلال باقي دقائق الشوط الأول، لم تنجح أي من الفرص في ترجمة خطورتها إلى أهداف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، كثف الزمالك ضغطه الهجومي، حيث أرسل عبد الله السعيد كرة عرضية خطيرة في الدقيقة 50 من ركلة ركنية، تعامل معها حارس سموحة بنجاح وأبعدها عن مناطق الخطورة.

وجاء هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 65، بعدما نجح خوان بيزيرا في إرسال عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها عدي الدباغ مسددًا رأسية قوية سكنت الشباك.

وواصل الزمالك فرض سيطرته على مجريات اللقاء في الدقائق المتبقية، ليحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، محققًا فوزًا مهمًا بهدف دون رد.

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 53 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد سموحة عند 31 نقطة في المركز السابع.