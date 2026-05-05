تعاون فني وأكاديمي بين الكونسرفاتوار والمدرسة العليا للموسيقى في باريس

استقبل المعهد العالي للموسيقى "الكونسرفاتوار"، وفدا من المدرسة العليا للموسيقى بباريس "إيكول نورمال"؛ في خطوة تعكس حرص المؤسسات الأكاديمية المصرية على الانفتاح الثقافي ومد جسور التواصل مع كبرى القلاع الفنية في العالم.

تأتي هذه الزيارة بدعم من الدكتورة نبيلة حسن، رئيسة أكاديمية الفنون، وفي إطار الرؤية الاستراتيجية لوزارة الثقافة المصرية، تحت رعاية الوزيرة الدكتورة جيهان زكي، بضرورة التوسع في الشراكات الدولية وتبادل الخبرات الإبداعية بين مصر ودول العالم.

كان في استقبال الوفد الدكتور علاء عبدالله، عميد المعهد، والدكتورة سلوى حسن، رئيس قسم الغناء بالكونسرفاتوار.

وضم الوفد الفرنسي عددا من القيادات والأساتذة، على رأسهم أوريال، مديرة المدرسة العليا للموسيقى بباريس، ومارك أنطوان، المدير العام للمدرسة، وكارولين دوما، أستاذة الغناء بالمدرسة، وبمشاركة السوبرانو العالمية أميرة سليم.

وتجاوزت الزيارة الجانب البروتوكولي لتشمل نشاطا فنيا حيويا، وأقيمت ورشة عمل متخصصة في فنون الغناء بمشاركة طلاب قسم الغناء بالمعهد. وأتاحت الورشة للطلاب فرصة فريدة للاحتكاك المباشر بالخبرات الدولية، مما يساهم في تطوير أدواتهم الفنية وصقل مواهبهم وفق أرقى المعايير العالمية.

وتؤكد هذه الزيارة ريادة أكاديمية الفنون المصرية ودورها في فتح آفاق عالمية جديدة لشباب الموسيقيين المصريين، وتعزيز حضور القوى الناعمة المصرية على الساحة الدولية من خلال التعاون مع المدارس الفنية العريقة في أوروبا.