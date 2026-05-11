ترامب: تم إطلاق سراح سجناء بولنديين ومولدوفيين من بيلاروس وروسيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إنه تم إطلاق سراح خمسة سجناء من بولندا ومولدوفا كانوا محتجزين في بيلاروس وروسيا.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "لقد أمنا للتو إطلاق سراح ثلاثة سجناء بولنديين واثنين مولدوفيين من الاحتجاز البيلاروسي والروسي"، وأرجع الفضل لمبعوثه جون كول في المساعدة في تأمين هذا الإفراج.

كما شكر ترامب الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على "تعاونه وصداقته".

وكان من بين المفرج عنهم الصحفي البارز الناطق باللغة البولندية أندريه بوتشوبوت، البالغ من العمر 53 عاما، والذي أعلن مسؤولون بولنديون إطلاق سراحه من سجن في بيلاروس في نهاية أبريل/نيسان في إطار عملية تبادل سجناء.

وقال ترامب: "صديقي الرئيس كارول نافروتسكي، رئيس بولندا، التقى بي في سبتمبر الماضي وطلب مني المساعدة في تأمين إطلاق سراح أندريه بوتشوبوت من السجن البيلاروسي".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "اليوم، بوتشوبوت حر بفضل جهودنا، إن الولايات المتحدة تفي بالتزاماتها تجاه حلفائها وأصدقائها".

وعمل بوتشوبوت، وهو عضو في الأقلية البولندية في بيلاروس، لفترة طويلة مع صحيفة "جازيتا فيبورشا" البولندية اليومية من الدولة التي تخضع لحكم استبدادي، واعتُقل في عام 2021 وظل قيد الاحتجاز قبل الحكم عليه في يوليو 2023 بالسجن ثماني سنوات في مستعمرة عقابية في محاكمة اعتبرت على نطاق واسع ذات دوافع سياسية.

وفي وقت سابق من هذا العام، أطلق لوكاشينكو سراح 250 سجيناً سياسياً بعد محادثات مع وفد أمريكي برئاسة كول، وفي المقابل رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن عدة شركات ومؤسسات بيلاروسية.