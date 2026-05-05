قالت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدمت به الحكومة أحالته إلى البرلمان، حيث أرسله المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة، كالتضامن والشئون الدينية والتشريعية، مضيفة أنه من المتوقع فتح مشروع القانون خلال أيام أمام اللجنة المشتركة التي سيتم عملها ومناقشته.

وأضافت عبر برنامج "اليوم" على قناة "DMC”، اليوم الثلاثاء، أن ما تداول حتى الآن لا يتجاوز “ملامح عامة” عن التعديلات المقترحة، مشيرة إلى أنهم لم يطلعوا بعد على النص الكامل لمشروع القانون، ولم يُفتح باب النقاش التفصيلي داخل اللجان حتى الآن.

وأوضحت أنه من الطبيعي في مثل هذه التشريعات أن يتم عرض مشروع القانون على اللجان المختصة داخل مجلس النواب، حيث يناقش النواب المواد ويتم إدخال التعديلات اللازمة قبل عرضها على الجلسة العامة لإقرارها.

وتوقعت أن يشهد القانون تحركًا سريعًا خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود توجه واضح لإنجازه، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أكثر من مرة حرصه على ما يلبي احتياجات المواطنين.

ورأت أن السيناريو الأقرب هو الانتهاء من مناقشة وإقرار القانون إما مع نهاية دور الانعقاد الحالي، أو في بداية دور الانعقاد المقبل في شهر أكتوبر على أقصى تقدير.

وأحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب النور، إلى لجنة مشتركة تضم: "الشئون التشريعية، والشئون الدينية، والتضامن الاجتماعي، وحقوق الإنسان"؛ لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.