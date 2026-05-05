قررت محكمة الطفل بالأميرية، حجز محاكمة نجل أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر السابق، في اتهامه بحيازة مواد مخدرة ومقاومة السلطات بالتجمع، لجلسة 19 مايو الجاري، للمطق بالحكم.

وخلال جلسة اليوم، استمعت هيئة المحكمة لأقوال شاهد الإثبات "ضابط الواقعة".

وكانت النيابة العامة، قررت إحالة نجل لاعب منتخب مصر السابق، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الطفل المختصة في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بالتجمع.

وأسندت النيابة العامة للمتهم عدة اتهامات بينها، حيازة مواد مخدرة، وقيادة سيارة دون رخصة قيادة، وإتلاف ممتلكات عامة، فضلًا عن مقاومة السلطات أثناء إلقاء القبض عليه.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على نجل نجم سابق بمنتخب مصر لكرة القدم، في منطقة التجمع الخامس، بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل سيارته.

وكشف مصدر أمني، أن نجل لاعب كرة القدم السابق، تم ضبطه بحوزته 3 جرامات من مخدر الحشيش وبرفقته فتاة داخل السيارة.

وكشفت التحريات التي أجراها رجال الأمن بمديرية أمن القاهرة، أنه حال قيام قوة أمنية باستيقاف سيارة خلال حملة مرورية ليلية، تبين أنه نجل نجم الكرة المصرية السابق، وبتفتيشه عثر على المواد المضبوطة، ليتم التحفظ عليه واقتياده إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.