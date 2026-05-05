قال الإعلامي نشأت الديهي إن المنطقة يبدو أنها أمام ساعات عصيبة، مضيفًا أن الجميع يضع يده على قلبه، وأن العالم يسير على أطراف أصابعه جراء الأخبار المتداولة التي تؤكد –بحسب تعبيره– أن الحرب عائدة لا محالة، وأن أصوات المدافع مقبلة، مع حالة ارتباك واضحة خلال الأيام والساعات الماضية، بما يشير إلى أن السماء “حاملة بالكثير من المفاجآت”.

وأضاف “الديهي” عبر برنامجه "بالورقة والقلم" على قناة "TEN”، مساء الاثنين، أن الصحافة الأمريكية تهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حين يبتعد عنه حلفاؤه الأوروبيون كثيرًا بسبب تصريحاته المهينة لهم، على حد وصفه.

وتابع أن إيران قد تحصد –دون قصد– الكثير من الأرباح المجانية نتيجة الوضع الداخلي الأمريكي، مشيرًا إلى استمرار الوجود العسكري الأمريكي وحاملات الطائرات، إلى جانب وجود خطط عسكرية أمريكية جديدة تتناسب مع طبيعة المعارك الحديثة التي تكون فيها المسيّرات والأسلحة الرخيصة لها الكلمة العليا.

وأشار إلى أن مصر أدانت بأشد العبارات استهداف ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز، مضيفًا أن إيران لم تستهدف هذه الناقلة فقط وإنما ميناء الفجيرة أيضًا بمسيرات عدة.

واعتبر أن ما جرى خلال الساعات الماضية قد تكون له نتائج خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن إسرائيل أعلنت استعدادها، والإمارات العربية المتحدة أصدرت بيانات، بينما تنتظر الأنظار ما سيصدر عن الولايات المتحدة الأمريكية ، وما سيقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفًا أن مضيق هرمز كان “قطعة لعب مختفية ثم ظهرت وقد تشتعل وتشعل مع المنطقة”.

وأكد أن إيران –على حد وصفه – هي التي تحرك الأحداث وتوجه صواريخها في وقت به هدنة، مشيرًا إلى ما وصفه بخرق الهدنة والقواعد عبر استهداف سفينة إماراتية وميناء الفجيرة.



وأعربت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، عن إدانتها الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الدولة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، وأدت إلى إصابة 3 أشخاص من الجنسية الهندية.