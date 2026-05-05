قال اللواء أركان حرب وائل ربيع، مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بالأكاديمية العسكرية، إن متابعة الأحداث الجارية في منطقة مضيق هرمز وبين إيران والإمارات العربية المتحدة تشير إلى وجود تبادل اتهامات بينهما بشأن إطلاق صواريخ وتحركات عسكرية.

وأوضح "ربيع" عبر مداخلة هاتفية على قناة "TEN”، اليوم الاثنين، أن إيران تتحرك حاليًا في اتجاه الإمارات، وهو ما يُعد أحد ردود الفعل الإيرانية على بمشروع "الحرية” الأمريكي، مشيرًا إلى وجود إعلان أمريكي بعبور مدمرات أو قطع صاروخية عبر مضيق هرمز، في مقابل تصريحات إيرانية باعتراضها وإطلاق صواريخ تحذيرية.

وأضاف أن هناك حالة من التوتر بين الطرفين الأمريكي والإيراني في منطقة مضيق هرمز، ومحاولات من إيران لإثبات جديتها في غلق المضيق دون التوصل إلى أي اتفاق، مقابل سعي أمريكي لإبراز قدرتها وهيمنتها على المنطقة.

وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤدي إلى أحداث “لا يُحمد عقباها” في حال تبادل إطلاق الصواريخ أو النيران، مرجحًا في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقدم بالمجازفة بمرور مدمرات من مضيق هرمز لأن استهدافها يكون بمرعى السهولة من إيران، ما قد ينتج عنه من خسائر كبيرة.

وتابع أن هناك تضاربًا في الروايات، حيث أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عبور مدمرتين عبر مضيق هرمز، بينما تحدث الجانب الإيراني عن اقتراب تلك القطع وغلق أنظمتها الرادارية، معتبرًا أن الطرفين يقدمان روايات متناقضة ولا يمكن الجزم بصحة أي منهما حتى الآن.

ورأى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتبع استراتيجية ضاغطة على إيران لدفعها لتقديم مزيد من التنازلات، خاصة بعد مبادرات إيرانية سابقة تم رفضها من الجانب الأمريكي.

وأردف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يرغب في أي مبادرة لا تتضمن إعلانًا صريحًا بانتصاره، مشيرًا إلى تزايد نسب الاعتراض عليه في الداخل الأمريكي، ما يدفعه للبحث عن أي مكسب سياسي يُسوّق للجمهور.



وأعربت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، عن إدانتها الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الدولة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، وأدت إلى إصابة 3 أشخاص من الجنسية الهندية.