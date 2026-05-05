%15 زيادة في أسعار المكملات الغذائية خلال أبريل الماضي

كشف محمود عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة للصيدليات باتحاد الغرف التجارية، عن ارتفاع أسعار المكملات الغذائية خلال شهر أبريل الماضي، بنسب تتراوح بين 10% و15%.

الأجانب يتجهون للشراء في قطاع الأسمدة

تصدرت أسهم قطاع البنوك قائمة الأكثر مبيعًا من المستثمرين الأجانب خلال تعاملات شهر أبريل الماضي، في حين اتجهت مشترياتهم بوتيرة أكبر نحو أسهم قطاع الموارد الأساسية والأسمدة.

%35 زيادة في حجم تجارة الترانزيت خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك زيادة بنسبة 35% فى حجم تجارة الترانزيت خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأننا مستمرون فى تيسير الإجراءات للاستفادة من الطفرة الهائلة فى البنية التحتية.

غرفة السياحة تشدد على التزام شركات الحج البري بالتعليمات المصرية والسعودية المنظمة

أكدت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، في إطار التنسيق والتعاون المستمر مع وزارة السياحة والآثار، واستعدادا لانطلاق رحلات الحج البري لموسم 1447هـ، ضرورة التزام الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج البري بكل التعليمات والضوابط المنظمة للحج، الصادرة عن الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

الدولار يقفز 19 قرشا بالبنوك في ختام التعاملات ويقترب من 54 جنيها

ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المحلية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026، بمقدار يتراوح بين 19 و37 قرشًا، ليباع عند مستوى 53.77 جنيه في البنوك الكبرى، بينما اقترب من مستوى 54 جنيهًا في عدد من بنوك القطاع الخاص.

الرقابة المالية تمنح 6 شركات الموافقة على مزاولة أنشطتها باستخدام التكنولوجيا المالية

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، منح 6 شركات موافقات على مزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية (FinTech)، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات تلك الأنشطة، ودعم التحول الرقمي وتعزيز استخدام التكنولوجيا والشمول المالي.

البورصة تقفز بأكثر من 1% اليوم

قفزت البورصة المصرية اليوم الثلاثاء بأكثر من 1%، معوضة كل خسائر أمس، ما دفع المؤشر الرئيسي إلى الصعود أعلى مستوى 52 الف نقطة مجددا.

عمر رضوان: القيد في البورصة أداة استراتيجية لضمان استمرارية الشركات العائلية عبر الأجيال

أكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أن القيد في البورصة المصرية لم يعد يُنظر إليه باعتباره مجرد وسيلة للحصول على التمويل، بل أصبح يمثل مسارًا متكاملًا للتحول المؤسسي، يرسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والانضباط، ويعزز من قدرة الشركات على تحقيق الاستدامة والنمو طويل الأجل.

مدينة العلمين الجديدة تطرح فرصًا استثمارية بنظام البيع خلال شهر مايو

أعلن محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، عن طرح مجموعة من أبرز الفرص الاستثمارية المميزة بنظام البيع، لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة، وذلك خلال الفترة من 1 وحتى 15 مايو الجاري، في إطار خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتوسع في جذب الاستثمارات المتنوعة ودعم الأنشطة الخدمية والسكنية والطبية داخل المدينة.

مصر للطيران تخصيص297 رحلة لنقل 58 ألف حاج

قال محمد عليان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن موسم الحج، من أهم الفترات للشركة، معبرًا عن سعادتهم لخدمة الحجاج، وذكر أنهم خصصوا 297 رحلة ذهاب للمملكة العربية السعودية، منها 152 لجدة، و145 للمدينة، بالإضافة إلى 327 رحلة عودة للقاهرة، بـ218 من مطار جدة، و109 من المدينة.

وأوضح أن هذه الرحلات ستخدم حوالي 58 ألف راكب، ما بين حجاج السياحة والهيئات والقرعة والتضامن، بجانب ركاب الترانزيت والرحلات الخاصة.

رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: بعض الشركات رفعت أسعارها 4 مرات في 3 أشهر

قال جورج سدرة، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة، إن المواطن مسئول جزئيًا عن ارتفاع الأسعار خصوصًا في فترات الأزمات.

وأضاف أن بعض المصنعين يعلنون عن عدم توافر المنتجات لمدد زمنية محددة، وعند توافرها مرة أخرى ترتفع أسعارها بـ10%، مؤكدًا أن بعض الشركات رفعت أسعارها 4 مرات خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

الغرف السياحية: إجراءات الحج السياحي وتجهيزات منى وعرفات انتهت مبكرًا هذا العام

قال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، ونائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن إجراءات الحج السياحي هذا العام انتهت مبكرًا، التزامًا بتعليمات المملكة العربية السعودية.

الرقابة على الصادرات: ممنوع مزاولة السمسرة العقارية دون ترخيص.. و25 يوليو انتهاء مهلة توفيق الأوضاع

قال عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة تعد الجهة المسئولة عن تطبيق القانون رقم 120 لسنة 1982 الخاص بالوكلاء التجاريين، والذي تم تعديله في 2021 ليشمل نشاط السمسرة العقارية.

إزالة 518 حالة بناء مخالف بفرع رشيد ضمن المشروع القومي لضبط النيل

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، إزالة 518 حالة بناء مخالف بفرع رشيد، ضمن المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه.

المصرية للاتصالات وتايمز للتطوير العقاري توقعان مذكرة تفاهم لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة

وقعت الشركة المصرية للاتصالات (WE)، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، مذكرة تفاهم مع شركة تايمز للتطوير العقارى، لتوفير حلول اتصالات متكاملة وخدمات المدن الذكية في جميع مشروعاتها.

وزير الصناعة: نسعى لأن تصبح مصر مركزا لتصنيع المواد الفعالة في الدواء وتصديرها لأسواق المنطقة

عقد خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاء موسعا مع جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء الغرفة وممثلي المجلس التصديري للصناعات الطبية؛ لبحث تحديات واحتياجات الغرفة للنهوض بالقطاع وصادراته خلال المرحلة المقبلة.

انخفاض سعر كرتونة البيض إلى 110 جنيهات في كفر الشيخ

شهدت أسواق محافظة كفر الشيخ تراجعا ملحوظا في أسعار كرتونة البيض؛ إذ سجلت نحو 110 جنيهات للمستهلك في عدد من منافذ البيع، وسط حالة من الارتياح بين المواطنين بعد فترات من الارتفاع.

انكماش نشاط القطاع الخاص بأكبر وتيرة منذ يناير 2023

انكمش مؤشر مديري المشتريات الرئيسى "PMI" في مصر، الخاص بالقطاع الخاص غير النفطي، للشهر الخامس على التوالي، في إبريل الماضي، ليسجل أكبر معدل انكماش منذ يناير 2023، ليصل إلى 46.6 نقطة، مقارنة بـ 48 نقطة في مارس الماضي، مما يشير إلى تراجع ملحوظ في أداء القطاع.

وزير الاستثمار: التعاون مع يونيدو يعزز تنافسية الاقتصاد المصري

عقد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعا موسعا مع وفد منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بحضور ممثلي المنظمة وقيادات الوزارة والهيئات التابعة، بجانب جيهان بيومي، نائبة رئيس المنظمة في مصر؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لبرامج التعاون المشترك وصياغة الاستراتيجيات المستقبلية الهادفة إلى تعزيز مناخ الاستثمار وتطوير التجارة الخارجية المصرية حتى عام 2027.

جهاز تنظيم إعلانات الطرق: منصة إلكترونية موحدة للتراخيص وأرشيف متكامل للمخططات

ناقشت الأمانة الفنية للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، خطة عمل الجهاز للمرحلة المقبلة، وعدداً من ملفات ضبط وتنظيم قطاع الإعلانات، تمهيداً لعرضها على مجلس الإدارة في اجتماعه المرتقب.

غرفة الأخشاب والأثاث تبحث إنشاء مركز تصديري ومنصة إلكترونية لدعم نفاذ المنتج المصري للأسواق العالمية

عقدت غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية اجتماعها الشهري برئاسة محمد عبد الغفار رئيس الغرفة: لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير القطاع، ودعم المصنعين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لأعضاء الغرفة، بجانب بحث آليات تعزيز التصدير وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

الإسكان الاجتماعي: إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من المتقاعسين عن الاستلام بعد 30 يونيو

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، منح مهلة نهائية حتى 30 يونيو المقبل للمواطنين الذين مر عام على استلامهم لعقود وحداتهم السكنية ولم يستكملوا إجراءات الاستلام.

الين مستقر والدولار يرتفع وسط مخاوف من تصاعد حرب الشرق الأوسط

استقر الين، اليوم الثلاثاء، وسط توتر مستمر في الأسواق بعد أن أدى ما أثير عن تدخل طوكيو في سوق العملات الأسبوع الماضي إلى ارتفاع حاد في الجلسات الأخيرة، في حين صعد الدولار مع تأثير الحرب في الشرق الأوسط سلبا ‌على معنويات المستثمرين.

النفط يتراجع وسط مؤشرات على محاولات أمريكية لفتح مضيق هرمز

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد قفزة قاربت ستة بالمئة في الجلسة السابقة، وذلك في ظل مؤشرات على أن البحرية الأمريكية تعمل على تخفيف الإغلاق الذي فرضته إيران على مضيق هرمز، مما قد يفتح الباب أمام إمدادات النفط من منطقة الإنتاج الرئيسية ‌في الشرق الأوسط.

