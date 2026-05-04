مساعد وزير الخارجية يعلن الموعد المبدئي لوصول جثمان هاني شاكر لمصر

قال السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، إن جثمان الفنان هاني شاكر سيصل القاهرة يوم الثلاثاء، على متن رحلة مصر للطيران التي ستصل للقاهرة التاسعة مساءً.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on»، الأحد، أن هذا الميعاد مبدئي حتى إنهاء الإجراءات الورقية حال حدوث أي تعديل، متابعًا: «لو في أي تعديل الأسرة موجودة مع الجثمان».

وأوضح أن السفير المصري في باريس تواصل مع الأسرة منذ وفاة هاني شاكر في حدود الساعة الثالثة عصر اليوم، مشيرًا إلى أنّ إنهاء الإجراءات الورقية يوم الثلاثاء على أن يتم تغسيل وتكفين جثمان الفنان الراحل هاني شاكر، للصلاة عليه.

وتابع: «وزارة الخارجية من خلال السفارة في باريس قدمت وستقدم كل التسهيلات لنقل الجثمان».

ووجه التعازي في وفاة الفنان الراحل هاني شاكر، قائلًا: «بنقدم تعازي وزارة الخارجية في وفاة الفنان الكبير وندعو له بالرحمة والمغفرة، ودي خسارة كبيرة للفن في مصر».





وتوفي المطرب هاني شاكر، عن عمر 74 عاما، في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد أسابيع من سفره إلى هناك لتلقي العلاج عقب تدهور حالته الصحية إثر نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، ومن بعدها انتكست حالته الصحية نتيجة إصابته بفشل تنفسي.

وأعلنت نقابة المهن الموسيقية، تشييع جثمان هاني شاكر يوم الأربعاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر، كما يقام العزاء يوم الخميس في نفس المسجد.