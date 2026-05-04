عمرو أديب عن جدل نظام الطيبات: مشكلتي مش مع البطاطس والبيض لكن مع إننا ماناخدش الدواء

قال الإعلامي عمرو أديب، إن البعض تفاعل مع تحذيراته من الاستجابة لنظام الطيبات، معقبا: «فيه ناس قالت بالعند فيك هاكل بطاطس وبيض».

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد: «هو أنا مشكلتي مع البطاطس والبيض.. مشكلتي إن مريض السكر مايخدش الأنسولين ومريض السرطان مايخدش الكيماوي».

وتابع: «اللي عاوز يأكل أي حاجة هو حر.. لكن إوعى حد يقول لحد بطل الأنسولين أو علاج الكيماوي، أنا خصيم اللي يعمل كده.. هذا تحريض على القتل، اللي يحرض على عدم الحصول على الدواء شخص مجرم».

وأشار إلى أنه يقف في خندق الدولة ممثلة في وزارة الصحة ونقابة الأطباء والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بعدما حذرت جميع هذه الجهات من خطورة مثل هذه الدعوات.

وتابع: «أنا هتجنن إن فيه حد ممكن يقول مناخدش الدواء، الأدوية تشهد تطورًا وتعمل على تجديد الخلايا حاليًّا، هي الناس عاوز تسيب الكلام ده وتروح تاكل بيض وتشرب لبن».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلزام جميع الوسائل الإعلامية والصحفية وكافة المنصات الرقمية ومواقع وصفحات التواصل الاجتماعي الخاضعة لأحكام القانون 180 لسنة 2018، بعدم نشر أو بث أو تداول أو إعادة تداول أي مواد مصورة أو مسموعة أو مقروءة صادرة عن الطبيب الراحل ضياء العوضي أو سبق تسجيلها له.