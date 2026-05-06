الأربعاء 6 مايو 2026 12:10 م القاهرة
ميرفت أمين وإيهاب توفيق وسلاف فواخرجي يحضرون جنازة هاني شاكر

تصوير رافي شاكر ودنيا يونس
كتب - محمد عباس:
نشر في: الأربعاء 6 مايو 2026 - 12:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 مايو 2026 - 12:05 م

بدأت مراسم جنازة أمير الغناء العربي، الراحل هاني شاكر، والتي تقام بمسجد أبوشقة فى بالم هيلز بمدينة 6 أكتوبر، حيث وصل جثمانه إلى أرض الوطن، مساء أمس، قادمًا على رحلة «مصر للطيران» من فرنسا.

وحرص على حضور جنازة الراحل هاني شاكر الفنانين ميرفت أمين، وإيهاب توفيق، وسلاف فواخرجي، والشيخ خالد الجندي.

وكان أول الحاضرين لوداع أمير الغناء العربي، الفنانة فيفي عبده، والإعلامية بوسي شلبي.

وتوفي المطرب هاني شاكر، أمير الغناء العربي، عن عمر 74 عاما، يوم الأحد الماضي، بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد أسابيع من سفره إلى هناك لتلقي العلاج عقب تدهور حالته الصحية إثر نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، ومن بعدها انتكست حالته الصحية نتيجة إصابته بفشل تنفسي، ووصل جثمانه إلى أراضي الوطن، مساء أمس الثلاثاء.

