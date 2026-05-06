فيفي عبده وبوسي شلبي أول الحاضرين لوداع أمير الغناء العربي

بدأت منذ قليل مراسم جنازة أمير الغناء العربي، الراحل هاني شاكر، والتي تقام بمسجد أبوشقة فى بالم هيلز بمدينة 6 أكتوبر، حيث وصل جثمانه إلى أرض الوطن، مساء أمس، قادمًا على رحلة «مصر للطيران» من فرنسا.

وكان أول الحاضرين لوداع أمير الغناء العربي، الفنانة فيفي عبده، والإعلامية بوسي شلبي.

وتوفي المطرب هاني شاكر، أمير الغناء العربي، عن عمر 74 عاما، يوم الأحد الماضي، بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد أسابيع من سفره إلى هناك لتلقي العلاج عقب تدهور حالته الصحية إثر نزيف حاد بسبب مشكلة قديمة في القولون، ومن بعدها انتكست حالته الصحية نتيجة إصابته بفشل تنفسي، ووصل جثمانه إلى أراضي الوطن، مساء أمس الثلاثاء.

«أمير الغناء العربى» قدم على مدى مشواره، أكثر من 50 عامًا، تجربة فنية استثنائية ملتزمة بتقاليد الطرب الأصيل، حيث مثلت أغانيه إرثًا غنائيًا ضخمًا يضم نحو 29 ألبومًا، وأكثر من 600 أغنية عاطفية ووطنية.

هانى شاكر الذى خرج من عباءة مرحلة تصدرتها أصوات عمالقة الطرب أم كلثوم عبدالوهاب وفريد وعبدالحليم؛ اشتهر بإحساسه العالى وصوته الدافئ، وشكلت أعماله علامة فارقة فى الوجدان العربى وارتبطت بذكريات أجيال متعددة.

رسخت اختياراته لأغانيه مكانة خاصة كامتداد لعمالقة الزمن الجميل، حيث حافظ على الشكل الكلاسيكى للأغنية العربية، والحس الرومانسى، واللحن الرشيق، والكلمة الراقية، ومنها أغانى، مثل «كده برضه يا قمر»، «غلطة»، «على الضحكاية»، «جرحى أنا»، و«يا ريتنى»، «إنتى لسه بتسألى»، «يا ريتك معايا»، «حلوة يا دنيا»، «بحبك أنا»، و«الحب مالوش كبير»، و«نسيانك صعب».



