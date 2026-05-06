شوبير: جلسة لحسم مصير الشحات وهجوم الجماهير يؤجل مفاوضات البدري

كشف أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي الأسبق، والإعلامي المقرب من مجلس إدارة النادي، عن آخر تطورات ملف تجديد عقد حسين الشحات، لاعب الفريق، بالإضافة إلى فرص حسام البدري في تولي تدريب الفريق خلفًا للدنماركي ييس توروب.

الأهلي حقق الفوز على إنبي بنتيجة 3-0، وشهدت المباراة تسجيل حسين الشحات الهدف الأول والتسبب في ركلة جزاء، كما سجل من قبل أمام الزمالك في الجولة الماضية.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية عبر راديو «أون سبورت إف إم»: «هناك جلسة بين حسين الشحات وسيد عبد الحفيظ قد تعقد اليوم، الأربعاء، أو خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم ملف تجديد اللاعب».

وأضاف: «إدارة الأهلي تسعى لإنهاء هذا الملف سريعًا، خاصة أن حسين الشحات يعد من العناصر المهمة التي يعتمد عليها الجهاز الفني في المباريات الكبرى، لما يمتلكه من خبرات وقدرات فنية مميزة، وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة النادي للحفاظ على استقرار الفريق».

وبالتطرق للحديث عن حسام البدري، أوضح شوبير أن فرص تولي البدري تدريب النادي الأهلي تراجعت بعد هجوم الجماهير عليه خلال مباراة إنبي.

وأشار أن الأهلي كان بالفعل طرح اسم حسام البدري لتولي تدريب الفريق خلفًا للدنماركي ييس توروب، ولكن هجوم الجماهير جعل الإدارة تتراجع عن هذا التفكير.