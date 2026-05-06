قال مسئولون أوكرانيون، اليوم الأربعاء، إن روسيا أطلقت عشرات المسيرات على أوكرانيا في هجمات ليلية، في تجاهل لوقف كييف إطلاق النار من جانب واحد، بداية من منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن أوكرانيا لم تلتزم بوقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت 53 مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية، وشبه جزيرة القرم - التي ضمتها روسيا - وعلى البحر الأسود منذ مساء الثلاثاء وحتى فجر الأربعاء.

ولم تصدر عن موسكو أي إشارة رسمية بأنها سوف تلتزم بوقف إطلاق النار الذي أعلنته كييف، وسط قليل من الأمل في وقف الأعمال العدائية.

ولم تتمخض الجهود الدبلوماسية بقيادة الولايات المتحدة لإنهاء الحرب على مدار العام الماضي عن نتيجة تذكر.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقف إطلاق النار من جانب واحد، بعدما قالت روسيا إنها سوف تنفذ وقفها الأحادي لإطلاق النار لمدة يومين في وقت لاحق الأسبوع الجاري خلال احتفالها بالذكرى الـ81 لهزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقال الرئيس الأوكراني إن أي خرق لوقف إطلاق النار سوف يؤدي إلى رد فعل عسكري.

وأوضح وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها أن القوات الروسية أطلقت 108 مسيرات وثلاثة صواريخ ليلا، وإن الهجمات استمرت طوال الليل وحتى صباح الأربعاء.