تعليق مفاجئ من أبو تريكة على فوز الأهلي أمام الزمالك بالقمة

أثار محمد أبو تريكة الجدل بتصريحاته عقب فوز الأهلي على الزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز بنتيجة 3-0.

وخلال ظهوره عبر قنوات «بي إن سبورتس»، فاجأ أبو تريكة الإعلامي محمد سعدون الكواري برفضه التهنئة بالفوز، بعدما قال له الأخير: «مبروك الأهلي كسب».

ورد نجم الأهلي السابق قائلًا: «لا تبارك لي على المركز الثالث»، في إشارة إلى موقف الفريق في جدول الترتيب، قبل أن يوضح موقفه قائلًا: «المباركة تكون على البطولات وليس على المباريات».

وجاءت تصريحات أبو تريكة رغم فوز الأهلي على غريمه التقليدي بثلاثية نظيفة، في لقاء شهد تفوقًا واضحًا للمارد الأحمر ضمن منافسات الموسم الجاري.