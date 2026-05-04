قالت الدكتورة آمال إمام المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن الهلال مستمر في أداء دوره الإنساني لدعم الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن قوافل زاد العزة من مصر إلى غزة متواصلة دون توقف.

وأشارت عبر برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، على قناة «الحدث اليوم»، الأحد، إلى إطلاق القافلة رقم 187، مع اقتراب إجمالي المساعدات من مليون طن، ما يعكس استمرار شريان العطاء المصري في ظل التحديات والأزمات التي تمر بها المنطقة.

وأضافت أن هذه الأرقام تخص القوافل التي انطلقت منذ يوليو 2025 وحتى الآن، ولا تشمل الفترة من أكتوبر 2023 وما قبل إطلاق قوافل زاد العزة، لافتة إلى استمرار تدفق المساعدات الغذائية والإغاثية وتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وتابعت أن الهلال الأحمر المصري يواصل كذلك استعداداته لاستقبال المصابين، ومتابعة عودة من أتموا الشفاء إلى قطاع غزة، إلى جانب تقديم الخدمات الإنسانية داخل معبر رفح البري.

وأوضحت أن فرق الهلال الأحمر تعمل داخل المعبر على تقديم مساعدات لوجستية بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية، بالإضافة إلى تشغيل مراكز المساحات الآمنة للأطفال، والتي تستقبل الصغار المصاحبين لذويهم لتلقي العلاج أو في انتظار إنهاء إجراءات العودة، مع تقديم الدعم النفسي والخدمات الإنسانية خلال فترة تواجدهم داخل المعبر.



وأطلق الهلال الأحمر المصري، قافلة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة" رقم 187، الأحد، محمّلة بعدد من الشاحنات المتجهة إلى قطاع غزة، وذلك في إطار دوره كآلية وطنية لتنسيق وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى القطاع.