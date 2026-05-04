تستعد وزارة النقل، لتشغيل مشروع مونوريل شرق النيل للركاب بعد غد الأربعاء، وهو المشروع الذي وصفته بأنه أحد أهم مشروعات النقل الجماعي الحديثة، حيث يعتمد على شبكة من المحطات الاستراتيجية التي تخدم مناطق متنوعة بين سكنية واستثمارية وثقافية، بما يعزز الربط بين العاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة، ويواكب التوسع العمراني الكبير.

وحددت الوزارة، عبر إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم، تفاصيل المحطات والمناطق التي تخدمها كل محطة.

ففي قلب العاصمة الإدارية، تخدم محطة «مدينة العدالة» المحطة النهائية للمونوريل، حيث تخدم المجمع القضائي الضخم والمناطق السكنية R7 وR8 ومحور محمد بن زايد.

كما تخدم محطة «مسجد مصر» مسجد مصر، أحد أكبر المساجد في العالم، إلى جانب المناطق المحيطة التي تمثل مركزًا إداريًا وثقافيًا مهمًا.

وأوضحت الوزارة أن محطة «الحي الحكومي» تعد من أهم المحطات الاستراتيجية، لارتباطها بمجمع الوزارات ومقر مجلس الوزراء.

وتبرز محطة «مدينة الفنون والثقافة» كمحور ثقافي رئيسي، إذ تخدم المركز الثقافي والإبداعي للعاصمة، فيما تخدم محطة «حي المال والأعمال» المنطقة الاستثمارية، بما تضمه من معالم بارزة، مثل البرج الأيقوني، إلى جانب الأبراج التجارية والكتل السكنية المحيطة.

وتخدم محطة «الحي R2» الكتلة السكنية ومحور محمد بن زايد الشمالي، بالإضافة إلى المدارس الدولية والجامعات ومنطقة كابيتال بارك، فيما تخدم محطة «الحي R1» أول الأحياء السكنية بالعاصمة، إلى جانب النهر الأخضر والمناطق الترفيهية والتعليمية.

وعند الامتداد نحو القاهرة الجديدة، تبرز محطة «مسجد الفتاح العليم» مسجد الفتاح العليم، التي تخدم العديد من التجمعات السكنية، منها لافيستا والباتشيو أورو، وشركة بتروبل، وعدد من المحاور، منها محمد بن زايد الشمالي والجنوبي والطريق الدائري الأوسطي.

ثم تأتي محطة «بيت الوطن»، التي تخدم المناطق العمرانية في القاهرة الجديدة، ومنها منطقة بيت الوطن بأحيائها الثمانية، وبالم هيلز، وسيتي جيت، وليان، وليك فيو، إلى جانب محوري محمد بن زايد ومصطفى خليل.

وتليها محطة «جولدن سكوير»، التي تخدم محوري محمد بن زايد والسادات، وعددًا من النوادي الرياضية والاجتماعية، منها نادي وادي دجلة الرياضي ونادي بلاتينوم.

ثم محطة «اللوتس»، التي تخدم محور النصر وشارع التسعين الجنوبي وميدان جيبوتي، إلى جانب التوسعات السكنية في قلب القاهرة الجديدة.

كما تخدم محطة «المستثمرين» عددًا من الجامعات والمدارس الدولية، من أبرزها الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة المستقبل.

وأشارت الوزارة إلى أن محطة «النرجس» تخدم مناطق سكنية واسعة ومحور محمد نجيب، وعددًا من التجمعات السكنية، منها حي النرجس وتوسعاته، ومنطقة المستثمرين الجنوبية، والديار.

فيما تخدم محطة «المستشفى الجوي» المستشفى الجوي التخصصي والمراكز الطبية المجاورة، إلى جانب عدد من المحاور الرئيسية، منها التسعين الجنوبي والشمالي وشارع عمر بن عبدالعزيز.

وذكرت الوزارة أن محطة «وان ناينتي» تمثل نقطة ربط مهمة، باعتبارها من المحطات الاستراتيجية التي تخدم عددًا من المحاور الرئيسية، منها التسعين الجنوبي ومحور العروبة وطريق الشويفات.

وأخيرًا، تأتي محطة «المشير طنطاوي» ميدان المشير طنطاوي، التي تكتسب أهمية خاصة لموقعها بين مدينة نصر والتجمع الخامس، وقربها من الطريق الدائري.