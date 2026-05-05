كشف الفنان حمزة العيلي عن كواليس واحدة من أكثر الفترات ازدحامًا في مسيرته الفنية خلال عام 2023، موضحًا أنه كان يعيش حالة من الضغط الشديد نتيجة تصوير أكثر من عمل في وقت واحد، إلى جانب تنقله بين شخصيات مختلفة تتطلب مجهودًا كبيرًا.

وقال "العيلي" عبر برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، على قناة "DMC”، إنه شارك في مسلسل “الأصلي” المكوّن من 30 حلقة، وكان يصور بالتزامن مع مشاركته في مسلسل “دفعة لندن”، إلى جانب مسلسل “الصندوق” الذي وصف دوره فيه بأنه “صعب جدًا”.

وأضاف أنه شارك أيضًا في مسلسل “رسالة الإمام” مع الفنان خالد النبوي، واصفًا العمل بأنه “ضخم جدًا” من حيث الإنتاج والتفاصيل، وكذلك مشاركته بشخصية "شرشابي" في مسلسل "الكبير" وتصويره مشهد بمسلسل “الكتيبة 101”.

وتحدث عن صعوبة الانتقال بين الشخصيات قائلًا: “كنت مخبي حاجة محدش عارفها في البيت لسه عارفينها من أسبوعين، جالي حاجة اسمها DVT (خثار الأوردة العميقة)وهي تؤدي إلى الوفاة وربنا ستر عليا، من كتر الضغط جت لي بعد الموسم ما خلص".

وتابع أن ما ساعده على تجاوز هذه الضغوط والتنقل بين الشخصيات هو خبرته المسرحية، مؤكدًا أن المسرح يُعد “أبو الفنون” ويمنح الممثل قدرة كبيرة على التحول بين الشخصيات، مضيفًا: “كنا ممكن نقدم 5 أو 6 شخصيات في المسرحية"، مشيدًا بعدد من الفنانين مثل لطفي لبيب وأحمد صيام، مؤكدًا أنهم كانوا يقدمون أدوارًا متنوعة في موسم واحد.



