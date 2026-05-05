ردّ المخرج وليد الحلفاوي، عن التساؤلات حول مدى سهولة عدم تقديمه إلا للأعمال التي يرتضيها، قائلًا: «بعد شوية بيبقى سهل بتكتشف إنه ممكن يبقى سهل».

ولفت خلال تصريحات على برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، الإثنين، إلى تحققه من نجاح أعماله، عبر استمراره في عمله، رغم بذله مجهودات مضاعفة، قائلًا:«الواحد يستمتع بقى باللي هو بيحبه ويشوف الحكاية تستاهل، بيلاقي إن ده سهل، وإن اللي يعمل غير كده مش هيبقى مرتاح».

وقال إنه بدأ مسيرته الإخراجية دون دعم من والده الفنان الراحل نبيل الحلفاوي الذي رفض مبدأ الواسطة، مضيفًا: «هو علشان كان ضد شوية فمحبش يزق يعني».

وأشار إلى اكتسابه العديد من الخبرات بدون الواسطة، والتي مكنته من تحديد مستقبله في هذا المجال، موضحًا: «لو لك واسطة أو لك حاجة هيشغلوك مره مجاملة، تاني مرة مش هيردوا أو يسيبوك في نفس الموقع لو أنت مش كويس».

وذكر أن التعلم والتدرج هما المسار الطبيعي للعمل، لافتًا إلى وجود الكثير من الشخصيات الراقية في المجال والتي تدعم الشباب الواعد المجتهد.

وفي سياق آخر، تحدث المخرج وليد الحلفاوي، عن والده الراحل الفنان نبيل الحلفاوي، قائلًا: « إحنا دائما بنقول يا رب نبقى نصه».

وتمنى الوصول لجزء من محبة الجماهير للفنان الراحل نبيل الحلفاوي وتقديرهم له، مؤكدًا: «السيرة دي أصلها أعظم من أي حاجة ممكن الأهل يسيبوها لأولادهم»، مضيفًا: «في ناس ممكن متعرفشك تشوفك في الشارع تخدمك بعنيها علشان بيحبوه».