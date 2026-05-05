كشف الفنان حمزة العيلي تفاصيل بداياته في التمثيل، لافتًا إلى أن دخوله المجال جاء صدفة بعدما كان يبحث عن نشاط يمارسه دون أن يكون لديه اتجاه محدد.

وقال "العيلي" عبر برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، على قناة "DMC”، إنه التقى بصديق له يدعى يوسف سلامة، الذي اقترح عليه خوض تجربة التمثيل، مضيفًا أنه لم يمثل من قبل، وكان يريد الانضمام لفريق الكشافة، مشيرًا إلى أن والده كان ممثلًا في الماضي لكنه لم يستكمل مشواره.

وتابع أنه التقى بالمخرج عماد التوني، الذي منحه فرصة المشاركة في عرض مسرحي، مضيفًا: “عملت مسرحية وكنت عامل دور وزير الحربية، وعملت بروفات كتير، والمخرج عماد كان مستغرب جدًا إني ممثلتش قبل كده”، موضحًا أن التجربة لاقت صدى جيدًا داخل الجامعة وبدأ اسمه يُتداول بين زملائه.

وأضاف أنه قدم لاحقًا في مركز الإبداع الفني، مشيرًا إلى أن دفعته ضمت عددًا من الفنانين مثل بيومي فؤاد ونضال الشافعي، واصفًا تلك الدفعة بأنها كانت “قوية جدًا”.

ولفت إلى أنه إلى أنه عمل لفترة في بيع القمصان مع أصدقاء له بمنطقة العتبة أمام مسرح الطليعة، حيث كان يقنع الزبائن بالشراء، مضيفًا أنه مكث نحو 12 يومًا يعمل ، وكان ينفق على نفسه من العائد الذي يحصل عليه.



