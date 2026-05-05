توروب: أتمنى أن تكون إصابة إمام عاشور مجرد كدمة

علق الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، على إصابة إمام عاشور، لاعب الفريق، والتي تعرض لها في نهاية مباراة الفريق أمام إنبي.

وتعرض إمام عاشور، لإصابة مقلقة خلال مباراة الفريق أمام إنبي مساء اليوم، الثلاثاء، في الدوري المصري الممتاز، على مستوى الركبة.

وقال ييس توروب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة: «تحدثت مع الطبيب، ومع اللاعب أيضًا، وكان هناك إصابة في على ركبته، ونأمل أن تكون مجرد كدمة، لكننا سننتظر التشخيص النهائي».

فيما كتب النادي الأهلي في بيان رسمي: «قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن إمام عاشور لاعب الفريق، تعرض لكدمة شديدة بالركبة أثناء مشاركته في مباراة الأهلي، واللاعب سوف يخضع لفحص طبي جديد الأربعاء، للمزيد من الاطمئنان على حالته».

وحقق النادي الأهلي انتصارًا كبيرًا على حساب ضيفه نادي إنبي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة وقبل الأخيرة من مجموعة حسم اللقب في الدور الثاني من البطولة.

في سياق متصل تعادل سيراميكا أمام بيراميدز بنتيجة 1-1 في ملعب هيئة قناة السويس، فيما فاز الزمالك على سموحة بنتيجة 0-1، في ملعب برج العرب.

وبهذه النتائج، يستمر نادي الزمالك في صدارة جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطتين أمام بيراميدز الوصيف برصيد 51، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 50 نقطة.