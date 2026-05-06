الحرس الثوري يهدد برد حازم تجاه أي سفينة لا تلتزم بتعليماته في مضيق هرمز

هدد الحرس الثوري الإيراني، بـ"رد حازم" على السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز من دون أن تسلك المسار الذي فرضه، في وقت تنفذ الولايات المتحدة عملية تهدف إلى تحرير السفن العالقة في الخليج.

وقال الحرس في بيان تلي عبر التلفزيون الرسمي: "نحذر كل السفن التي تعتزم عبور مضيق هرمز من أن المسار الآمن الوحيد هو ما سبق أن أعلنته إيران"، مضيفاً أن "أي تحويل لسفينة نحو مسارات أخرى هو أمر خطير وسيترتب عليه رداً حازماً من بحرية الحرس الثوري الإيراني ضد أي جهة تلجأ إلى هذه الخطوة"، وفق قناة العربية.

في الثالث من مايو الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عملية "مشروع الحرية"، وهو برنامج لمرافقة السفن العالقة في مضيق هرمز بسبب النزاع العسكري، مهدداً بالرد بالقوة "إذا تعرضت هذه العملية الإنسانية لأي تدخل".

في سياق متصل، أعلنت السلطات الإيرانية وضع نظام جديد لعبور السفن عبر مضيق هرمز والبدء بتنفيذه، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.

وبحسب التلفزيون الإيراني، يتعين على السفن التي تعتزم عبور مضيق هرمز "أن تتلقى رسالة إلكترونية من السلطات الإيرانية تتضمن معلومات حول قواعد العبور عبر المضيق بعد إخطارها"، وبقبول القواعد الإيرانية الجديدة، تحصل السفن على تصريح عبور المضيق. وأشارت القناة إلى تشكيل هيئة جديدة ستقدم هذه التصاريح.

وحذرت إيران البحرية الأمربكية مطالبة إياها بالبقاء خارج المضيق. وقالت إن السفن التجارية ستحتاج إلى تنسيق أي عبور مع الجيش الإيراني. وأصدرت أيضاً خريطة جديدة للمضيق تتضمن توسيع منطقة السيطرة الإيرانية.