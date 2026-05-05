قالت الدكتورة منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس أصبح مائلًا للبرودة بعد الارتفاعات الملحوظة في درجات الحرارة التي شهدتها البلاد بداية الأسبوع، حيث وصلت العظمى في القاهرة الكبرى إلى 35 درجة مئوية يوم السبت الماضي، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية وامتداد منخفض جوي في الصحراء الغربية.

وأضافت خلال مداخلة في برنامج "كل الأبعاد"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية هدير أبوزيد، أنه مع تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، وهي كتل معتدلة ومنخفضة الحرارة، بدأت درجات الحرارة في الانخفاض لتصبح أقل من المعدلات الطبيعية، خاصة مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا مصحوب بتيارات هوائية باردة، ما ساهم في زيادة الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، إلى جانب تكوّن السحب التي تحجب جزءًا من أشعة الشمس.

وأشارت إلى أن هذا الانخفاض في درجات الحرارة سيستمر غدًا الأربعاء ويوم الخميس، حيث تسجل العظمى نحو 24 درجة مئوية، على أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي اعتبارًا من يوم الجمعة والسبت، لتتراوح بين 28 و29 درجة مئوية.

ولفتت إلى أنه من المتوقع خلال الأسبوع المقبل أن تعود درجات الحرارة للارتفاع بشكل أكبر، لتتجاوز 30 درجة مئوية، معلنة بذلك انتهاء الأجواء الباردة تدريجيًا، مع طقس حار نهارًا ومعتدل ليلًا، حيث ترتفع درجات الحرارة الصغرى لتصل إلى 18 و19 درجة مئوية.

ونصحت بضرورة ارتداء ملابس مناسبة خاصة خلال فترات الليل، نظرًا لاستمرار انخفاض درجات الحرارة نسبيًا، مع وجود نشاط للرياح يزيد من الإحساس بالبرودة، وقد يستمر حتى نهاية الأسبوع، دون أن يصاحبه أتربة أو رمال مثارة بشكل مؤثر.