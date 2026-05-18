نائب رئيس الوزراء الصيني يدعو إلى إنشاء شبكة وطنية لقوة الحوسبة

دعا نائب رئيس الوزراء الصيني دينج شيويه شيانج، إلى إنشاء شبكة وطنية لقوة الحوسبة لدعم التنمية الاقتصادية، خلال زياراته إلى بكين وخبي ومنغوليا الداخلية.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الاثنين، بأن "دينج" شدد على ضرورة تعزيز أمن البنية التحتية للحوسبة، بما يشمل المرافق والنماذج والبيانات والشبكات، مع تعزيز مرونة النظام ككل.

وحث المسئول شركتي "تشاينا يونيكوم" و"تشاينا موبايل" على التسريع من وتيرة التقدم في التقنيات الرئيسية.

وأكد دينج، خلال زيارته لمنغوليا الداخلية، خلال تصريحات نقلتها وكالة أنباء بلومبرج، أهمية ضمان استقرار إمدادات الطاقة المحلية وأسعارها لتلبية الطلب العام، وتحديدا في ظل الاضطرابات المتزايدة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية منذ مطلع العام.