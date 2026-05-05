وزير النفط الإيراني: إعادة تأهيل منشآت صناعة النفط المتضررة في أقرب وقت

أكد وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، اليوم الثلاثاء، أنه تم إدراج إعادة تأهيل منشآت صناعة النفط المتضررة في أسرع وقت ممكن على جدول الأعمال وهي قيد التنفيذ حاليا.

ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، عن وزير النفط الإيراني، أنه "خلال فترة الحرب لم يتأثر إنتاج إيران من النفط الخام وكان اتجاه صادرات النفط إيجابيا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في الثالث من مايو الجاري، إطلاق عملية تحت اسم "مشروع الحرية"، تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، محذرا من أن أي تدخل في هذه العملية سيُقابل برد حازم.

فيما توعّد الحرس الثوري الإيراني باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز، وفق وكالة سبوتنيك.

وجاءت التطورات بعدما أخفقت مفاوضات أمريكية إيرانية استضافتها باكستان الشهر الماضي في التوصل لاتفاق ينهي حربا أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية بدأت، في 28 فبراير الماضي، ودامت نحو 40 يوما.