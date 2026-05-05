الجيش الباكستاني يحث على ضبط النفس مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران

إسلام آباد - أسوشيتد برس
نشر في: الثلاثاء 5 مايو 2026 - 8:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 مايو 2026 - 8:43 م

حثت القيادة العسكرية العليا في باكستان، اليوم الثلاثاء، على ضبط النفس للمساعدة في تخفيف التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران.

جاءت هذه الدعوة خلال مؤتمر قادة الفيالق الذي ترأسه قائد الجيش الجنرال عاصم منير.

وكان منير، منذ الشهر الماضي، على اتصال بين المسئولين الأمريكيين والإيرانيين كجزء من جهود باكستان لإنهاء الصراع ،وزار طهران لهذا الغرض.

وفي بيان له، قال الجيش، إن المشاركين استعرضوا البيئة الأمنية المتطورة وسط تواصل باكستان مع واشنطن وطهران، مضيفا أن السلام الدائم يعتمد على ضبط النفس الجماعي والمسؤولية واحترام السيادة.

 

