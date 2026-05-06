نفت القوات المسلحة الإيرانية، "جملة وتفصيلا" أن تكون شنّت هجمات على دولة الإمارات التي أعلنت اليوم أن دفاعاتها الجوية تصدت لليوم الثاني على التوالي لصواريخ وطائرات مسيرة من إيران.

ونقل التلفزيون الرسمي عن الناطق باسم "مقر خاتم الأنبياء"، وهو غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية، قوله: "القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تنفذ أي عمليات صاروخية أو بطائرات مسيرة ضد دولة الإمارات خلال الأيام الماضية"، بحسب وكالة فرانس برس.

وأضاف: "لو حدث مثل هذا الإجراء لأعلنا عنه بكل صراحة وقوة. وعليه، فإننا ننفي جملة وتفصيلاً تقرير وزارة دفاع ذلك البلد، ونؤكد أنه عارٍ تماماً من الصحة".

وافادت الإمارات، الثلاثاء، بأن دفاعاتها الجوية تعترض صواريخ وطائرات مسيّرة أُطلقت من إيران لليوم الثاني على التوالي رغم وقف إطلاق النار الهشّ الساري منذ 8 أبريل في حرب الشرق الأوسط.

وقالت الوزارة في بيان على منصة إكس: "تتعامل حاليا الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من ايران".

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي الاثنين عن ضابط كبير لم يكشف عن هويته، أن طهران "لم تخطط لاستهداف الإمارات"، وذلك بعدما أفادت أبو ظبي بأنها رصدت "أربعة صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه الدولة"، واصفة إطلاقها نحوها بأنّه "تصعيد خطير".

كذلك، قال الناطق باسم "مقر خاتم الأنبياء" الثلاثاء: "نحذر إذا نُفذ أي إجراء انطلاقاً من الأراضي الإماراتية ضد الجزر الإيرانية أو موانئنا وسواحلنا، فسيكون ردنا صاعقاً ومزلزلا ويبعث على الندم".

وكانت الإمارات، الدولة الخليجية الأكثر تعرضا للاستهداف الإيراني خلال الحرب ردا على الضربات الأمريكية الإسرائيلية في 28 فبراير الفائت.

وطالت الهجمات الإيرانية عليها مصالح أمريكية، إضافة إلى منشآت للطاقة وبنى تحتية مدنية، وحتى معالم بارزة.