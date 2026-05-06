سلطات الهجرة في بالي تقبض على 62 أجنبيا على خلفية مخالفات

ألقت سلطات الهجرة الإندونيسية في بالي، القبض على 62 مواطنا أجنبيا بتهمة ارتكاب مخالفات تتعلق بالهجرة والإخلال بالنظام العام خلال حملة أجرتها مؤخرا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا" اليوم الثلاثاء.

وصرحت فيلوسيا سينجي راتنا، رئيسة المكتب الإقليمي للمديرية العامة للهجرة في بالي، بأنه سيتم إحالة الأجانب إلى الشرطة إذا أظهرت التحقيقات اللاحقة تورطهم في ارتكاب جرائم.

وقالت "راتنا" خلال مؤتمر صحفي اليوم: "أما إذا لم نجد أي أنشطة إجرامية خلال تحقيقاتنا، فسنقوم بترحيلهم".

وكانت المسئولة توضح نتائج عملية "دارما ديواتا" التي جرت في الفترة من 15 أبريل إلى الرابع من مايو 2026.

وأضافت أن الأجانب الـ62 تم توقيفهم بموجب الفقرة الأولى من المادة 75 من قانون الهجرة، التي تسمح باتخاذ إجراءات بحق الأجانب الذين يمارسون أنشطة تهدد الأمن والنظام العام أو تنتهك القوانين المعمول بها.

وحققت السلطات في تقارير بشأن أشخاص قدموا بيانات مزيفة في طلبات التأشيرات أو تورطوا في أعمال غير مشروعة ومخططات استثمار مزيفة.

ولم تكشف راتنا عن جنسيات الأجنب المقبوض عليهم لتجنب الحساسيات الدبلوماسية أثناء التحقيق الجاري.