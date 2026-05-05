نشأت الديهي: أمريكا تمتلك قوة غاشمة لكنها عاجزة أمام مسيرات إيران الصغيرة

قال الإعلامي نشأت الديهي إن التطورات الأخيرة تشير إلى أن مضيق هرمز أصبح في صدارة المشهد، موضحًا أن الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت دخلت الحرب على إيران للقضاء على النووي الإيراني، تحاول الآن إعادة فتح الشريان العالمي هرمز بعد أن أقدمت إيران على إغلاقه.

وأضاف "الديهي" عبر برنامجه "بالورقة والقلم" على قناة "TEN”، أمس الاثنين، أنه كان حذر منذ سنوات من أن أي حرب في المنطقة ستكون نتائجها كارثية على العالم، مشيرًا إلى أن إيران قادرة على إغلاق مضيق هرمز “بأبخس الأثمان”، على حد وصفه.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك قوة غاشمة تشمل حاملات طائرات وصواريخ، لكنها لا تستطيع التعامل مع القوة الصغيرة المسيرات الخاصة بإيران، قائلًا إن المشهد يشبه “فيلًا ضخمًا تحيط به مجموعة من البعوض لا يستطيع التعامل معها”.

ولفت إلى أن التطورات العسكرية الحالية تعكس تغيرًا في طبيعة الحروب، حيث أصبحت الأسلحة منخفضة التكلفة مثل المسيّرات قادرة على إحداث تأثير كبير، مضيفًا أن ميزانية الدفاع الأمريكية مطلوب أن تصل إلى نحو 1.5 تريليون دولار للعام المقبل، معتبرًا أن الفارق الكبيرة.



وكان الجيش الإيراني حذر من أنه سيستهدف القوات الأمريكية أو أي قوات أجنبية أخرى إذا دخلت مضيق هرمز، في تصعيد جديد للتوترات في الممر المائي الحيوي.