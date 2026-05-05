«زيزو مكان تريزيجيه» 3 سيناريوهات لتشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي

يفكر ييس توروب المدير الفني للأهلي في أكثر من سيناريو بشأن التشكيل الأساسي للفريق في مواجهة إنبي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة وقبل الأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري الممتاز.

يخوض توروب اللقاء بدون الثنائي محمود حسن تريزيجيه بسبب إصابته بجرح قطعي فوق الركبة اليسرى خلال الفوز على الزمالك بنتيجة 3-0 يوم الجمعة الماضي، والمغربي يوسف بلعمري بسبب إصابته في العضلة الضامة.

في المقابل، يستعيد المدرب الدنماركي ييس توروب جهود الثنائي محمد هاني بعد انتهاء إيقافه، وياسر إبراهيم بعد تعافيه من كدمة في البطن والضلوع تعرض لها خلال الخسارة أمام بيراميدز بنتيجة 0-3، الأسبوع الماضي.

ويميل المدير الفني للأهلي لتثبيت التشكيل الذي خاض مباراة القمة الأخيرة مع إجراء ثلاثة تعديلات اضطرارية، حيث سيعود ياسر إبراهيم لقيادة الدفاع بجوار ياسين مرعي على حساب هادي رياض، كما سيشغل محمد هاني الجبهة اليمنى مكان أحمد رمضان بيكهام الذي شارك في القمة.

أما التعديل الثالث، فهو ما يصيب ييس توروب بالحيرة نسبيًا، حيث يفكر في الدفع بأحمد سيد زيزو ليعوض غياب تريزيجيه، ويُكمل المربع الهجومي بجوار طاهر محمد طاهر وأشرف بن شرقي وحسين الشحات.. أو الدفع بالمالي آليو ديانج كلاعب وسط ثالث بجوار مروان عطية وإمام عاشور مع وضع زيزو على مقاعد البدلاء.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام إنبي في بطولة الدوري..

حراسة المرمى.. مصطفى شوبير.

الدفاع.. محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل "كوكا".

الوسط.. مروان عطية، إمام عاشور، زيزو أو ديانج.

الهجوم.. طاهر محمد، حسين الشحات، أشرف بن شرقي.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث برصيد 47 نقطة أمامه بيراميدز والزمالك برصيد 50 نقطة، بينما يحتل إنبي المركز السادس وقبل الأخير في مجموعة التتويج برصيد 36 نقطة.