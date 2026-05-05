 مصرع شابين في حادث انقلاب موتوسيكل بالحيزة
الثلاثاء 5 مايو 2026 12:54 ص القاهرة
محمود عبد السلام
نشر في: الإثنين 4 مايو 2026 - 11:45 م | آخر تحديث: الإثنين 4 مايو 2026 - 11:45 م

لقى شابين مصرعهما، في حادث انقلاب دراجة نارية، "موتوسيكل" بطريق الكوم الأحمر في الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال سير دراجة نارية "موتوسيكل" قيادة شاب وصديقه، اختلت عجلة القيادة بيده، مما تسبب في انحراف الطارة، وانقلاب الدراجة، ونتج عن الحادث إصابة الشابين، ونقلت الجثتين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

