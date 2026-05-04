ضبط تاجر متهم بسرقة خزينة من شقة طليقته في الهرم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على تاجر مواد غذائية؛ لاتهامه بسرقة خزينة من شقة طليقته بمنطقة الهرم.

وتلقى قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من سيدة تُدعى "ن. س"، 32 عامًا، وشهرتها "آ.ا" مطربة، تفيد فيه تضررها من طليقها، 34 عامًا، تاجر مواد غذائية.

وأفادت المبلغة، بأن طليقها دخل إلى شقتها في غيابها، مستخدمًا مفتاحًا كان بحوزته، واستولى على خزينة حديدية بداخلها مبلغ 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى أوراق ومستندات خاصة بملكية شقق وعقارات مملوكة لها.

وعقب التأكد من صحة البلاغ، تم تحديد هوية المتهم من خلال التحريات وفحص كاميرات المراقبة، وتم ضبطه، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.