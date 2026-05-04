قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن التقلبات الجوية الحالية، معتادة خلال هذه الفترة من كل عام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، الإثنين: «الفترة دي من كل عام بنشوف فيها الـ4 فصول خلال فترة زمنية قصيرة وممكن كمان خلال اليوم الواحد».

وأشار إلى ارتفاع درجات الحرارة مطلع الأسبوع الجاري، وانخفاضها لاحقًا مصحوبة بنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

ولفت إلى مرور كتلة هوائية باردة حاليًا، وأنها مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذروتها اليوم وغدًا، موضحًا أن درجة الحرارة العظمى بالقاهرة اليوم تراوحت بين الـ23 والـ24 درجة مئوية، ومتوقعًا أن تُسجل غدًا 24 درجة، و25 درجة مئوية الخميس.

ونوه بأن درجات الحرارة الحالية أقل من المعدلات الطبيعية، موضحًا أن الأجواء ستتراوح مساءً بين الباردة والمائلة للبرودة، وتكون مائلة للحرارة نهارًا.

وتوقع أن تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية بدءً من الأسبوع القادم، لافتًا إلى أن نشاط الرياح والأمطار على السواحل الشمالية رفع من الإحساس بالبرودة.

وحذر من انتشار الشبورة المائية بدءً من الأربعاء القادم، على مناطق شمال الجمهورية، مضيفًا أنها ربما تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية بمحافظات شمال الجمهورية، والتي تتلاشى تدريجيًا بعد سطوع الشمس الثامنة صباحًا.