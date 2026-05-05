إنذار إسرائيلي بإخلاء بلدتي جبشيت وصريفا جنوبي لبنان تمهيدا لقصفهما

أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، بإخلاء بلدتي جبشيت وصريفا جنوبي لبنان فورا، تمهيدا لقصفهما، بذريعة ضرب "أهداف لحزب الله".

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل انتهاكاتها للهدنة الممددة حتى 17 مايو الجاري.

جاء ذلك في "إنذار عاجل" وجهه متحدث الجيش أفيخاي أدرعي في بيان عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، "إلى سكان لبنان المتواجدين في بلدتي جبشيت وصريفا".

وتوعد أدرعي بالقصف بقوة في ضوء ما ادعى أنه "خرق" حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأنذر سكان البلدتين بإخلاء منازلهم فورا "والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة".

وهدد بأن يستهدف القصف "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية".

وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 17 شهيدا خلال 24 ساعة، ما يرفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي إلى 2696 شهيدا و8264 جريحا.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.