حريق في عدة سفن تجارية بميناء داير جنوب إيران

ذكرت وكالة مهر الإيرانية ‌شبه الرسمية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن ⁠حريقا اندلع في عدة سفن تجارية في رصيف ميناء داير ‌جنوب ⁠إيران، مضيفة أن رجال الإطفاء يعملون ⁠على احتواء الحريق وأن ⁠سببه لا ⁠يزال مجهولا.

وأمس الاثنين، تبادلت الولايات المتحدة وإيران إطلاق النار في الخليج، في تصعيد شمل أيضاً هجمات طهران ضد الإمارات العربية المتحدة، ما أثار الشكوك حول مصير وقف إطلاق النار الذي استمر أربعة أسابيع، بحسب شبكة الشرق بلومبرج.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية براد كوبر للصحفيين، أمس الاثنين، إن الجيش الأمريكي تصدى لهجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ وزوارق صغيرة مسلحة إيرانية أثناء تأمين عبور سفينتين ترفعان العلم الأميركي عبر مضيق هرمز.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أسقطنا سبعة زوارق صغيرة، أو كما يحبون تسميتها زوارق سريعة"، مضيفاً أن وزير الحرب بيت هيجسيث سيعقد مؤتمراً صحفياً، الثلاثاء.

وسيقدم هيجسيث إحاطة للصحفيين في البنتاجون إلى جانب رئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين.