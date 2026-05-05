كاميرات المراقبة تكشف هوية لصوص محل تجاري بأسوان

تمكن رجال مباحث كوم أمبو بأسوان، اليوم الثلاثاء، من كشف غموض واقعة سرقة محل تجاري بغرب مدينة أسوان.

وكان بلاغ قد وصل إلى مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بتعرض محل يعمل في تجارة الموتوسيكلات للسرقة.

انتقل رجال البحث إلى مكان البلاغ، وبعد الفحص تبين تعرض المحل لسرقة مبلغ مالي كبير وموتوسيكل.

على الفور قام رجال المباحث بمراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، ونجحوا في كشف هوية اللصوص، وبعد استئذان النيابة تمكنوا من القبض على 5 متهمين بسرقة المحل مع استرجاع المسروقات.

وتحرر المحضر، وجارٍ بدء التحقيق مع المتهمين الخمسة.