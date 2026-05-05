الإمارات: تصدينا لـ12 صاروخًا باليستيًا و3 صواريخ كروز و4 مسيرات أطلقت من إيران

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، أن نظام الدفاع الجوي تصدى اليوم الاثنين لـ12 صاروخًا باليستيًا، و3 صواريخ كروز، و4 طائرات بدون طيار أُطلقت من إيران، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح متوسطة.

وقالت في بيان، إنه منذ بداية الهجمات الإيرانية على الإمارات، تصدت الدفاعات الجوية لـ549 صاروخًا باليستيًا، و29 صاروخًا كروز، و2,260 طائرة بدون طيار.

وأضافت أن عدد الإصابات ارتفع إلى 227، تشمل جنسيات متعددة، بما في ذلك الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلاديشية، والسيريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، والقمرية، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية، والسويدية، والتونسية، والمغربية، والروسية.

وتابعت: «بلغ إجمالي عدد الشهداء 3، بما في ذلك مدني واحد من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، بينما يبلغ إجمالي عدد الوفيات المدنية 10 من الجنسيات التالية: الباكستانية، والنيبالية، والبنغلاديشية، والفلسطينية، والهندية، والمصرية».

وأكدت وزارة الدفاع أنها تظل في حالة تأهب كامل واستعداد للتعامل مع أي تهديدات، وسوف تواجه بقوة أي شيء يهدف إلى تقويض أمن الدولة، بطريقة تضمن حماية سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مصالحها وقدراتها الوطنية.