التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات: تصعيد سافر يهدد أمن المنطقة

أدان واستنكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، "الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دولة الإمارات"، مؤكداً أن "هذا العمل العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة عضو في مجلس التعاون، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة".

وشدد البديوي، على أن "استهداف الإمارات يعد سلوكاً مرفوضاً ومداناً بكل المقاييس، ويعكس نهجاً تصعيدياً يضرب بعرض الحائط قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".

ودعا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة، ووضع حد فوري للتصرفات الغير مسؤولة التي تقوض الأمن والسلم الإقليمي والدولي"، بحسب موقع الشرق الإخباري.



كما جدد تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع الإمارات، ووقوفه صفاً واحداً معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها والحفاظ على سلامة منشآتها الحيوية.