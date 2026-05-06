الشريعي: تعمدت إثارة الجدل قبل مباراة الأهلي وإنبي لهذا السبب

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، عن تعمده إطلاق بعض التصريحات الإعلامية بهدف تخفيف الضغوط عن لاعبي الفريق قبل مواجهة الأهلي.

وقال الشريعي، في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس على قناة النهار: “تعمدت الإدلاء ببعض التصريحات لإبعاد الضغط عن اللاعبين ومنحهم مساحة أكبر للتركيز داخل الملعب”.

وأضاف: “تحدثت بتصريحات معينة قبل مباراة الأهلي تحديدًا، حتى أخفف من حدة التوتر، وهو ما منحني الفرصة للدفع بعدد من اللاعبين الشباب مثل عمر عزب (مواليد 2007) ونور أشرف من مواليد 2008”.

وأتم أيمن الشريعي تصريحاته قائلًا: “هناك عدد من اللاعبين لفتوا الأنظار مؤخرًا، مثل حامد عبد الله (مواليد 2005) وعلي محمود (مواليد 2002)، حيث يحظون باهتمام عدة أندية داخل وخارج مصر”.