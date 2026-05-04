مصدر عسكري إيراني: جميع مصالح الإمارات ستصبح أهدافا لنا حال اتخذت أبوظبي أي خطوة غير حكيمة

هددت إيران، بشن ضربات قوية في الإمارات وذلك في خضم تفاقم التصعيد في الساعات الأخيرة.

وقال مصدر عسكري إيراني في تصريحات لوكالة تسنيم للأنباء: «لم يُعلن الإماراتيون حتى الآن عن أي تهديد رسمي، وما نُقل حتى الآن هو مجرد أخبار تناقلتها وسائل الإعلام نقلاً عن مصادر».

وأضاف: «إذا أصبح الإماراتيون أداة في يد إسرائيل وارتكبوا أخطاءً، فسيتعلمون درسًا لن ينسوه أبدًا».

وتابع: «إذا أقدمت الإمارات على أي خطوة غير حكيمة، فستصبح جميع مصالحها هدفًا لإيران، ولن يكون أي جزء من منشآتها آمنًا».

وذكر المصدر العسكري: «تُدرك الإمارات أنها في وضع هشّ للغاية، وأن انعدام الأمن يُعدّ سمًا قاتلًا لها. إذا أرادت تكرار خطأ حرب الأربعين يومًا، فسنتخلى تمامًا عن ضبط النفس وسنتعامل مع هذا الوكر الصهيوني كجزء من الكيان الصهيوني».

وفي وقت سابق، أعربت دولة الإمارات، الاثنين، عن إدانتها الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الدولة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، والتي أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص من الجنسية الهندية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا خطيرا وتعديا مرفوضا، وتهديدا مباشرا لأمن الدولة واستقرارها وسلامة أراضيها، بما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشددت دولة الإمارات على أنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، وأنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقًا للقانون الدولي.

كما أكدت أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية والإنسانية، مشددة على ضرورة وقف هذه الاعتداءات الغادرة فورًا، بما يضمن الالتزام الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية