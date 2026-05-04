جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر سكان 6 قرى جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فورا

أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، سكان 6 قرى بجنوب لبنان بمغادرة منازلهم، تمهيدا لشن غارات على المنطقة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان: "إنذار عاجل إلى سكان لبنان المتواجدين في بلدات النبطية الفوقا، وميفدون، وقلاويه، وبرج قلاويه، والمجادل، وصريفا".

وزعم أن غاراته المرتقبة تأتي في ضوء "خرق حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف: "حرصا على سلامتكم، عليكم إخلاء منازلكم فورا والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر إلى أراض مفتوحة".

وقال إن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة اثنين من جنوده "بجروح متوسطة" في معركة وجها لوجه مع مقاتلي حزب الله جنوب لبنان.

ويعلن جيش الاحتلال بشكل شبه يومي عن إصابة جنود في جنوب لبنان.

ورغم وقف إطلاق النار المعلن منذ 17 أبريل الماضي والساري حتى 17 مايو الجاري، يقصف الجيش الإسرائيلي يوميا مواقع في لبنان، ويمارس تفجيرا واسعا لمنازل في عشرات القرى.