الأربعاء 6 مايو 2026 2:59 ص القاهرة
سيراميكا كليوباترا: مباراتنا أمام الزمالك ستكون ممتعة

رائد سمير
نشر في: الأربعاء 6 مايو 2026 - 1:37 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 مايو 2026 - 1:37 ص

شدد محمد عبد الكريم المدرب العام لفريق سيراميكا كليوباترا على أهمية التعادل أمام بيراميدز في الدوري المصري، وأن مباراة الزمالك ستكون مهمة.

وقال محمد عبد الكريم في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس على قناة النهار: "تأخرنا في حسم المركز الرابع تسبب في وقوعنا تحت الضغط".

وأضاف: "غيرنا طريقة اللعب بسبب نقاط قوة بيراميدز، وحققنا نقطة أمام فريق محترم".

وتابع: "لا يمكن تعويض المدرب علي ماهر لأنه يمنحنا الثقة، وسنتأثر بعدم تواجده في مباراة الزمالك للإيقاف".

وأكمل: "مباراة سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك ستكون ممتعة وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتيجة إيجابية".

واستطرد: "نتمنى فوز الزمالك بلقب الكونفدرالية لكنه سيعاني بدنيا قبل مواجهتنا في الدوري".

وأتم محمد عبد الكريم تصريحاته قائلًا: "الجهاز الفني بقيادة علي ماهر لديه طموح لقيادة نادي أكبر بعدما حققنا أهداف سيراميكا".


