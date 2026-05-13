استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس المحتلة

استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، في بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن طواقمها استلمت شهيدًا بعد إصابة بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات الاحتلال بزعم محاولته اجتياز جدار الضم والتوسع العنصري المقام على أراضي بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المواطن زكريا علي محمد قديس (44 عاماً) برصاص الاحتلال في بلدة الرام.

من ناحية أخرى، هاجم مستعمرون، تجمع دار أبو فزاع شرق بلدة الطيبة، شرق رام الله.

وأوضحت منظمة البيدر الحقوقية أن مستعمرين اعتدوا على التجمع، ضمن سلسلة الانتهاكات المتواصلة التي تستهدف التجمعات السكانية الفلسطينية في المنطقة.